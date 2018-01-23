Молодой человек поскользнулся и попал под автобус в Пскове

18:42, 23 января 2018, ПАИ

В Пскове на Рижском проспекте у дома №14 19-летний молодой человек попал под автобус, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Пскову.

Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила сегодня, 23 января, в 15.45.

По имеющимся данным, мужчина поскользнулся и упал под колеса автобуса, следующего по маршруту №3. В пресс-службе отметили, что автобусом управлял 39-летний мужчина, он был трезв.

Пострадавший госпитализирован в больницу с травмами. Диагноз уточняется, добавили в пресс-службе городского ГИБДД.