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Экс-оперативник псковской колонии осужден за манипуляции со смартфонами

Бывший оперуполномоченный оперативного отдела одной из исправительных колоний Псковской области признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Ранее оперативник был уволен с занимаемой должности уволен в связи с нарушением условий контракта. Добавим, что уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности региональных управлений ФСИН и ФСБ.

Установлено, что 13 июля 2016 года оперативник, находясь на режимной территории, выявив незаконное использование одним из осужденных смартфона американской компании, предложил обменять его на свой гаджет другого производителя. В качестве гарантии осуществления сделки он передал ему во временное пользование смартфон, изъятый в этот же день у другого заключенного и не оформленный надлежащим образом.

Завладев смартфоном, сотрудник вынес его за пределы учреждения и передал своей сожительнице, а спустя три дня он незаконно пронес в колонию строгого режима обещанный смартфон и отдал его заключенному, не сумев вернуть переданный ему раннее во временное пользование гаджет.

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