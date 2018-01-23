Полистовское болото промерзло на 16 сантиметров

19:29, 23 января 2018, ПАИ

Ежегодно с наступлением холодов сотрудники Полистовского заповедника начинают следить за процессом промерзания и последующего оттаивания верхового болота. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника сейчас, к середине зимы, поверхность болота уже замерзла на 16 сантиметров в глубину.

Глубина промерзания болота – один из параметров экологического мониторинга, который проводится в Полистовском заповеднике для наблюдения за естественными природными процессами. Он позволяет отслеживать термическое состояние болотного массива и его связь с метеорологическими параметрами. Измерение глубины промерзания болота проводится на охраняемой территории непрерывно уже 10 лет – с 2007 года.

Наблюдения за промерзанием болота сотрудники Полистовского заповедника проводят на одном маршруте и двух площадках, представляющих наиболее распространенные болотные сообщества заповедника - осоково-пушицево-сфагновое, сосново-пушицево-кустарничково-сфагновое и грядово-мочажинный комплекс.

На каждом участке промерзание измеряют в 8 фиксированных точках. Для этого поверхность болота освобождается от снега, затем с помощью специального устройства из болота вынимается кусочек мерзлого торфа (керн) и измеряется высота промерзшего столбика. Измеренный торф возвращается на прежнее место.

Измерения промерзания болотного массива начинают при переходе среднесуточной температуры воздуха ниже 0°С. При высоте снежного покрова до 15 см измерения проводят каждые 5 суток, выше 15 см – каждые 10 суток. С наступлением весны, когда среднесуточная температура воздуха переходит через отметку 0°С в положительном направлении, наблюдения проводят раз в 5 дней, а при толщине мерзлого слоя меньше 5 см – ежедневно.

В этом году измерения глубины промерзания болота начались в Полистовском заповеднике в конце ноября. По данным на 30 ноября глубина промерзания составляла 1 см, а сегодня ее максимальное значение – уже 16 см. В одну из самых холодных зим за время наблюдений (2011-2012) глубина промерзания болотного массива на территории Полистовского заповедника достигла 33,8 сантиметров.