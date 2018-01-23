Определены победители первого этапа Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью
Определены победители первого этапа чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации автоспорта Псковской области, соревнование прошло 21 января на новой трассе в карьере у деревни Кольцово Печорского района.
По итогам автомногоборья первое место, набрав 199 очков, заняла команда ДЮАС «АвтоПрофи». Второе место досталось команде ДОСААФ «Пилот», которая набрала 185 очков.
Команда «Скобари» заняла третье место, набрав 128 очков.
Отметим, всего в соревновании принимало участие 38 пилотов.