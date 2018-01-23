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Культура

Международная передвижная выставка «Гений места» начала работать в Пскове

Международная передвижная выставка Genius loci («Гений места»), приуроченная к 200-летию начала строительства Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, начала работать в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в Государственном комитете Псковской области по культуре.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова выразила благодарность организаторам проекта в приветственном адресе, который на церемонии открытия зачитал заместитель председателя Госкомитета региона по культуре Владимир Куприн. От себя он отметил, что данная экспозиция — это возможность не просто увидеть красоты Санкт-Петербурга, но и подняться над обыденностью повседневной жизни.

В свою очередь пресс-секретарь Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Игорь Стахеев рассказал, что «Genius loci» объединил два проекта петербургских фотохудожников: «Петербург глазами ангелов: взгляд с Исаакия» и «Сохраненное равно приобретенное».

На выставке представлены изображения Исаакия, ставшего культурным символом Петербурга, парящих над собором ангелов и виды северной столицы с балюстрады храма.

Авторы произведений — петербургские фотохудожники Евгений Мохорев, Евгений Горох, Александр Минин, Станислав Чабуткин.

Выставка будет работать в зале Союза художников (ул. Ленина, д.1) до 22 февраля.

«Сотрудничество псковской организации художников с Исаакиевским собором продолжится, и будут реализованы другие совместные проекты, интересные для псковичей и гостей города», — выразил надежду председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк.

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