Около школы №47 в Пскове намерены создать мини-футбольное поле

20:34, 23 января 2018, ПАИ

Сегодня, 23 января, состоялось выездное рабочее совещание с участием заместителя главы Пскова Елены Полонской, замглавы администрации Пскова Александра Коновалова, заместитель начальника городского Управления образования Анны Кузыченко, председателя городского комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи Александра Гаврилова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В ходе осмотра школьной территории возникла идея оборудовать мини-футбольное поле и площадку для игровых видов спорта.

«Сейчас рассматриваются подходящие проекты и составляется смета для обустройства пришкольной территории. В зависимости от финансовых возможностей будем рассматривать вопрос обустройства беговых дорожек», - отметил Александр Коновалов.

Кроме того, участники выезда приняли решение посетить каждую школу города, чтобы провести инвентаризацию спортивных залов и открытых плоскостных площадок.