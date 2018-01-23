Новая мера пресечения разгрузит российские следственные изоляторы

21:21, 23 января 2018, ПАИ

Новая, восьмая мера пресечения позволит разгрузить в Росси следственные изоляторы. Об этом пишет «Российская газета». Речь идет об ограничении подозреваемых в преступлениях граждан в совершении определенных действий. Об этом на встрече с депутатами Госдумы рассказал директор ФСИН РФ Геннадий Корниенко.

Глава ведомства напомнил народным избранникам, что на их рассмотрении в настоящий момент находится свыше 10 законопроектов, которые касаются изменений в уголовном и уголовно-исполнительном праве. В частности, принятый в первом чтении законопроект, который предусматривает введение запрета определенных действий как альтернативы заключению под стражу. Это, «по нашим ожиданиям, позволит разгрузить следственные изоляторы», отметил Корниенко, которого цитирует ТАСС.

Агентство отмечает, что соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента еще в конце 2015 года. Эта мера пресечения в целом напоминает домашний арест и запрещает подозреваемым выходить за пределы жилого помещения в определенное время, находиться в определенных местах, а также ближе некоего расстояния до конкретных объектов и людей, общаться с какими-либо лицами или пользоваться интернетом.

На данный момент в УПК РФ предусматривается семь мер пресечения. Это заключение под стражу, домашний арест, залог, подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение командования воинской части (для военнослужащих) и присмотр за несовершеннолетним обвиняемым.