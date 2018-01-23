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Общество

Спасатели побеседовали с псковичами о мерах противопожарной безопасности

Спасатели провели профилактические беседы с жителями Пскова. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, они раздали листовки о мерах пожарной безопасности в жилых домах в осенне-зимний период и памятки о действиях в случае обнаружения пожара. С жителями города проведены беседы о мерах пожарной безопасности и инструктажи в области пожарной безопасности.

Гражданам были разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. В ходе бесед разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории города Пскова, основные причины пожаров.

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