Спасатели побеседовали с псковичами о мерах противопожарной безопасности

21:33, 23 января 2018, ПАИ

Спасатели провели профилактические беседы с жителями Пскова. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, они раздали листовки о мерах пожарной безопасности в жилых домах в осенне-зимний период и памятки о действиях в случае обнаружения пожара. С жителями города проведены беседы о мерах пожарной безопасности и инструктажи в области пожарной безопасности.

Гражданам были разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. В ходе бесед разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории города Пскова, основные причины пожаров.