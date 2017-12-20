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Пенсии

В первом квартале 2018 года мобильная клиентская служба ПФР посетит 8 волостей Псковского района

В январе, феврале и марте 2018 года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 8 волостей Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

Отметим, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль  ПФР оснащен всем необходимым  для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных  и компенсационных выплатах.

Проведение выездных приемов позволяет жителям района реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.

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