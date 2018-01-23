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Культура

В нееловском детском клубе прошли «Зимние колядки»

В детском клубе «Любознайки» Нееловского культурно-досугового центра прошло очередное плановое  занятие «Зимние колядки» на тему зимних народных обычаев и забав на святочной неделе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковского района. Дети узнали о колядках, как правильно к ним готовиться, и попробовали себя в роли колядовщиков.

Дети участвовали в народных обычаях и играх, а также делились друг с другом своим опытом.

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