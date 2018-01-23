В нееловском детском клубе прошли «Зимние колядки»

22:03, 23 января 2018, ПАИ

В детском клубе «Любознайки» Нееловского культурно-досугового центра прошло очередное плановое занятие «Зимние колядки» на тему зимних народных обычаев и забав на святочной неделе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковского района. Дети узнали о колядках, как правильно к ним готовиться, и попробовали себя в роли колядовщиков.

Дети участвовали в народных обычаях и играх, а также делились друг с другом своим опытом.