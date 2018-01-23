Великолучане могут сообщить о коррупции чиновников по «телефону доверия»

22:07, 23 января 2018, ПАИ

В администрации города Великие Луки действует «телефон доверия», по которому граждане сообщать о фактах коррупционных и иных правонарушений со стороны сотрудников администрации города и муниципальных предприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации.

Можно позвонить по телефону +7(81153)3-64-47 и оставить свое сообщение, обязательно указав описание совершенного правонарушения, его место и время, фамилию или должность лица, его совершившего, другие характеризующие признаки, свою фамилию и имя, контактный номер телефона. В ходе проверки сообщения с заявителем свяжутся уполномоченные сотрудники администрации города для возможного уточнения деталей.

Безопасность гражданина, связи с его обращением по факту коррупционных и иных правонарушений на «телефон доверия» администрации города, гарантируется на основании федерального законодательства Российской Федерации.