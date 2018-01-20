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Страна и мир

В 2019 году в Крыму откроют горную зону

Власти Крыма рассчитывают на открытие игорной зоны в сентябре 2019 г. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, передает «Интерфакс».

По его словам, уже нашли возможный участок для нее. В настоящий момент обсуждают возможность строительства на участке, а также изучают геологию. Аксенов уточнил, что уже есть оператор проекта, но его название он не раскрыл.

В июле 2014 г. президент Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи. В начале 2017 г. Аксенов сообщил, что крупная российская компания вложит в создание игорной зоны в Крыму около 8 млрд руб.

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