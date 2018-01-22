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Экономика

Минфин хочет продлить самозанятым налоговые каникулы

Министерство финансов РФ предложило продлить налоговые каникулы для самозанятых до 31 декабря 2019 года, сообщает центральное профсоюзное издание «Солидарность» со ссылкой на информацию РБК.

К самозанятым относятся граждане, которые оказывают услуги физическим лицам, но при этом не регистрируются индивидуальными предпринимателями, например, няни, домработницы, репетиторы, фотографы и т.п. Для получения налоговых каникул они должны были уведомить Федеральную налоговую службу об осуществлении своей деятельности, однако в настоящий момент о себе заявили лишь 936 человек, и в Минэкономразвития назвали это провалом. При нулевой ставке налога на доходы, самозанятые не желают регистрироваться в Федеральной налоговой службе.

«То, что было сделано, надо это честно признать, не привело к тому результату, который ожидался. [Всего лишь] сотни человек, которые зарегистрировались в новом статусе, причем часть из них были индивидуальными предпринимателями и просто перерегистрировались в другой статус», — сказал министр экономического развития Максим Орешкин 15 января на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Он предложил создать для этих граждан удобный режим налогообложения и перейти к транзакционным налогам: в таком случае они платили бы проценты с денежных поступлений, а при отсутствии последних никаких обязанностей по уплате не возникало бы.

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