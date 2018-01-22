Минфин хочет продлить самозанятым налоговые каникулы

22:30, 23 января 2018, ПАИ

Министерство финансов РФ предложило продлить налоговые каникулы для самозанятых до 31 декабря 2019 года, сообщает центральное профсоюзное издание «Солидарность» со ссылкой на информацию РБК.

К самозанятым относятся граждане, которые оказывают услуги физическим лицам, но при этом не регистрируются индивидуальными предпринимателями, например, няни, домработницы, репетиторы, фотографы и т.п. Для получения налоговых каникул они должны были уведомить Федеральную налоговую службу об осуществлении своей деятельности, однако в настоящий момент о себе заявили лишь 936 человек, и в Минэкономразвития назвали это провалом. При нулевой ставке налога на доходы, самозанятые не желают регистрироваться в Федеральной налоговой службе.

«То, что было сделано, надо это честно признать, не привело к тому результату, который ожидался. [Всего лишь] сотни человек, которые зарегистрировались в новом статусе, причем часть из них были индивидуальными предпринимателями и просто перерегистрировались в другой статус», — сказал министр экономического развития Максим Орешкин 15 января на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Он предложил создать для этих граждан удобный режим налогообложения и перейти к транзакционным налогам: в таком случае они платили бы проценты с денежных поступлений, а при отсутствии последних никаких обязанностей по уплате не возникало бы.