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Спорт

Псковская спортивная школа объявляет набор мальчиков в секцию велоспорта

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Надежда»» (Псков, ул. Гагарина, д. 5а) объявляется набор в секцию велоспорта мальчиков в возрасте от 9 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в спортшколе.

Тренерами выступают Сергей Гусихин и Сергей Иванов.

Адрес отделения велоспорта: г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 9.

Подробности на сайте школы: http://nadejdaschool.wixsite.com/nadejda или по телефону: 8 (8112) 73-70-94.

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