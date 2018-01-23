Псковская спортивная школа объявляет набор мальчиков в секцию велоспорта

22:44, 23 января 2018, ПАИ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Надежда»» (Псков, ул. Гагарина, д. 5а) объявляется набор в секцию велоспорта мальчиков в возрасте от 9 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в спортшколе.

Тренерами выступают Сергей Гусихин и Сергей Иванов.

Адрес отделения велоспорта: г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 9.

Подробности на сайте школы: http://nadejdaschool.wixsite.com/nadejda или по телефону: 8 (8112) 73-70-94.