Псковичам напоминают, что факт уклонения от оформления трудового договора – основание для внеплановой проверки трудового инспектора

22:56, 23 января 2018, ПАИ

Факт уклонения от оформления трудового договора – основание для внеплановой проверки трудового инспектора. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, федеральным законом от 31.12.2017 №502-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации.

Дополнен перечень оснований для проведения внеплановой проверки работодателей государственными инспекторами труда. Закреплено, что внеплановую проверку можно будет проводить при поступлении обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей, юрлиц, информации органов госвласти и местного самоуправления, профсоюзов, СМИ о фактах уклонения от оформления трудового договора, его ненадлежащего оформления или его подмены гражданско-правовым договором.

Проверки по указанному основанию будут проводиться незамедлительно с извещением органа прокуратуры.