«Ростелеком» получил функции оператора реестра доменов .ru и. рф

23:01, 23 января 2018, ПАИ

Координационный центр национального домена сети интернет передал функцию оператора реестра доменов структуре «Ростелекома», сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к центру. Данную информацию также подтвердил руководитель центра Андрей Воробьев.

«В конце прошлого года общее собрание учредителей Координационного центра доменов .ru и .рф приняло решение о передаче функции оператора реестров национальных доменов в структуру «Ростелекома», — сказал он, пояснив, что протокол общего собрания был подписан уже в начале января.

Ранее функцию оператора реестров выполняло АО «Технический центр интернет» (ТЦИ), в котором 74,98% принадлежало КЦ, а еще 25,02% — Фонду развития интернет (ФРИ, управляет доменом .su). ТЦИ занимался технической поддержкой реестра доменов .ru/.рф, сети DNS-серверов, обслуживающих запросы, а также взаимодействовал с регистраторами доменов.

Представитель «Ростелекома» не стал комментировать эту информацию.