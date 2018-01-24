Псковская библиотека подарит всем Татьянам 25 января читательский билет
Всем Татьянам, посетившим Псковскую областную универсальную научную библиотеку 25 января - подарят бессрочный бесплатный читательский билет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.
Отметим, День студентов традиционно отмечается 25 января, хотя международный День студенчества празднуется 17 ноября. Такие двойные именины российские студенты получили благодаря открытию Московского университета в 1755 году.
Именно в этот день императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении Московского университета». А всероссийским этот праздник стал уже при императоре Николае I, который повелел праздновать 25 января как день всех высших учебных заведений в стране.
А вот прозвище «Татьянин день» праздник получил в честь святой мученицы Татьяны Крещенской. Так как 25 января часто приходятся на конец сессии, студенты до сих пор зажигают свечи и молятся святой Татьяне о помощи в учебе и просвещении. Ну, а на территории МГУ даже работает домовый храм — церковь святой Татьяны.