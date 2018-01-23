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Политика

Ксения Собчак хочет выступить с лекциями в США

Кандидат в президенты России Ксения Собчак прилетит 6 февраля в США в рамках образовательной лекционной программы. Как сообщает РИА Новости, эту информацию озвучила ее официальный представитель Ксения Чудинова.

Собчак посетит США не только как кандидат в президенты, но и как политолог. «У Собчак диплом политолога-международника. В 2004 году она с отличием окончила магистратуру Московского Института международных отношений по направлению «политология» (тема диплома — «Сравнительный анализ институтов президентства во Франции и России»)», — напомнила Чудинова.

Собчак, которая идет на выборы от партии «Гражданская инициатива», позиционирует себя как кандидата «против всех». Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

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