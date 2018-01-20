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Страна и мир

О затяжных холодах свидетельствует мороз 24 января

24 января в христианской традиции почитается последний император Рима — Феодосий Великий, в конце V века законодательно запретивший языческие культы. Как пишет сalend.ru, в православном именослове имя Феодосия, или Федосия, соотносится с несколькими раннехристианскими святыми — преподобными Феодосием Киновиархом и Феодосием Атиохийским, мучеником Феодосием Сирмирским.

На Руси этот день часто бывал очень холодным, что послужило основанием для такого поверья: люди считали, что нечистой силе, которую во время Святок выгнали из домов, некуда деваться и нечем заняться, поэтому она колдует морозы. От этих морозов люди ждали беды: «Мороз худ, готовит хлуд»; «Мужик за порог, а мороз ему поперек».

С морозами были связаны и некоторые приметы. Считалось, что морозы в этот день — к затяжным холодам, а тепло, напротив, обещает раннюю весну. Об этом говорится и в поговорках: «Федосеевы морозы — яровой посеешь поздно»; «Федосеево тепло — на раннюю весну пошло». В то же время чрезмерно теплый день тоже не предвещал ничего хорошего: «Бойся январской весны — худая зима живуча»; «Теплые дни января добром не отзываются».

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