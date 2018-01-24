Переоборудование банкоматов под выдачу новых купюр завершат к июлю

09:55, 24 января 2018, ПАИ

К началу июля российские банки завершат переоборудование банкоматов под выдачу и прием 200 и 2000 рублевых купюр. Об этом пишет газета «Известия».

Крупнейшие банки закончат настройку терминалов уже в январе-феврале, остальные – во втором квартале 2018 года. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин считает, что после этого у граждан должны исчезнуть все проблемы с новыми купюрами.

«В СМИ периодически сообщается о случаях отказа потребителям со стороны хозяйствующих субъектов под различными надуманными предлогами в приеме банкнот нового образца», — отмечается на сайте Роспотребнадзора.

По заявлению ведомства, такие действия со стороны магазинов незаконны и напомнило, что отказ принять новые купюры предпринимателям грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей.