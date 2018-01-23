По факту происшествия с рыбаками на снегоходе на Псковском озере проводится доследственная проверка
Псковский следственный отдел на транспорте Северо-Западного СУТ СК России проводит доследственную проверку по факту происшествия с рыбаками на снегоходе на Псковском озере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.
Напомним, 21 января на Псковском озере в районе деревни Видовичи Псковского района провалился под лед снегоход с пятью рыбаками. Все спаслись.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.