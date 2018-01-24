190 волков добыли охотники в Псковской области в 2017 году

09:17, 24 января 2018, ПАИ

В 2017 году в Псковской области охотники добыли 190 волков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет по природопользованию и охране окружающей среды.

Мероприятия по сокращению численности серых хищников осуществляются в рамках госпрограммы по развитию лесного хозяйства на 2014–2020 годы, и за каждого убитого волка выплачивается вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.

В этом году работа по регулированию поголовья волков в Псковской области продолжается. Постоянный мониторинг хищников осуществляют егери, для выявления волчьих следов привлекаются охотники. Как только жители области заявляют о хищниках по телефонам горячей линии ведомства, создаются бригады из местных охотников и осуществляется охота на диких зверей под координацией егерей.

Например, в ответ на сообщение великолучан о волке третьего января, в тот же день при снежном покрове особь была добыта. «За первые три недели января также добыли по 6 голов в Пустошкинском и Бежаницком районах и четыре — в Красногородском», — рассказали в областном Госкомитете по природопользованию и охране окружающей среды.