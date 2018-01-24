Переэкзаменовку водителей при замене прав предлагается ввести в России

09:31, 24 января 2018, ПАИ

В России предлагается ввести переэкзаменовку для водителей, срок действия удостоверений которых подошел к концу. Как пишет газета «Известия», с таким предложением выступил Союз автошкол, сейчас его рассматривают в ГИБДД.

Согласно документу, водители, которым требуется заменить права, получали их, когда автошколы не находились под строгим мониторингом качества обучения. В связи с этим необходимо проверять водителей на знания актуальных Правил дорожного движения.

«Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены», — сказал заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин.

В сообществе автолюбителей при этом выступили против нововведения и заявили об отсутствии необходимости в пересдаче. Напомним, что сейчас водители получают права сроком на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки.