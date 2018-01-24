Прокуратура Локнянского района добилась проведения ремонта многоквартирного дома

15:02, 24 января 2018, ПАИ

Прокуратура Локнянского района по обращению местных жителей добилась проведения ремонта жилого многоквартирного дома №19 по улице Советской в поселке Локня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокурорская проверка установила, что фасад дома в районе второго этажа имеет многочисленные трещины штукатурки длиной более 1,5 метров, на потолке кухонь, спален и прихожих имеются многочисленные следы повреждения штукатурки в результате протечек кровли и образования водяного конденсата. Причиной такого состояния дома стало несвоевременное техническое обслуживание и проведение текущего ремонта дома управляющей компанией МУП «Локнянское ЖКХ».

В прокуратуре отметили, что неисполнение управляющей компанией обязательных требований статьи 161 Жилищного кодекса Российской федерации, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170, негативным образом сказалось на текущем состоянии квартир верхних этажей здания, что влечет образование плесени и грибков, сырости в квартирах, и ставит под угрозу безопасное проживание жильцов в доме.

В этой связи прокурор района в адрес директора МУП «Локнянское ЖКХ» внёс представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

По итогам прокурорской проверки управляющая компания отремонтировала фасад дома, элементы кровли и потолков квартир, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.