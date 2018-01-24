Работнику Дедовичской больницы выплатили долги по зарплате после вмешательства прокурора

14:23, 24 января 2018, ПАИ

В Дедовичском районе после вмешательства прокуратуры работнику Дедовичской районной больницы были выплачены долги по зарплате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что с работника медучреждения удерживали 75% ежемесячной зарплаты, что нарушает статью 138 Трудового кодекса Российской Федерации и часть 2 статьи 99 ФЗ «Об исполнительном производстве». В этой связи прокурор района внёс в адрес главного врача больницы представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, удерживаемая зарплата работнику организации выплачена в полном объёме.