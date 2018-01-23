Переломы стоп получил попавший под автобус пскович

09:42, 24 января 2018, ПАИ

Переломы стоп обеих ног получил 19-летний молодой человек, который попал под автобус в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, ДТП произошло 23 января в 15:45 у дома № 11 по Рижскому проспекту. Пешеход поскользнулся и упал под колеса автобуса, отъезжающего от остановки.

Также в этот день в 12:30 на 15-м километре дороги Опочка - Себеж в Опочецком районе Volkswagen Passat на закруглении дороги на высокой скорости съехал в кювет и перевернулся. 28-летний водитель получил незначительные травмы, не госпитализирован.