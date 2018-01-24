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Политика

Правительство распределило 14,5 млрд рублей на повышение зарплат некоторым категориям бюджетников

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на повышение зарплат работникам бюджетной сферы в соответствии с указами президента 2012 года, сообщается на сайте Правительства РФ.

Всего распределены 14,5 млрд рублей, из которых 7,2 млрд рублей – на сферу образования, 3,4 млрд рублей - на сферу науки, 3,4 млрд рублей – на здравоохранение и 500 млн рублей – на сферу культуры. Деньги направлены главным распорядителям средств федерального бюджета.

 Остаток резерва ассигнований в размере 900 млн рублей будет распределён между главными распорядителями средств федерального бюджета по решениям Правительства России с учётом анализа итогов достижения установленных указами президента России целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетных учреждений и темпа роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности.

В пояснительной записке отмечается, что выделение средств на повышение зарплат бюджетников позволит достичь показателей, установленных указами президента РФ.

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