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Общество

Молодые семьи предлагается освободить от первого взноса по ипотеке

В России для молодых семей предлагается отменить первоначальный взнос при получении ипотеки. Такую инициативу озвучила председатель Молодежного парламента при Государственной Думе РФ Мария Воропаева, пишет RT.

«Чтобы сегодня вступить в программу обеспечения жильём молодых семей и получить ипотеку в банке, нужно иметь не менее 30% собственных средств от суммы кредита. То есть проблема в том, что такие условия затрудняют участие в программе, даже если доход достаточный для получения займа. А если разработать такие поправки, что молодая семья сможет получать ипотеку без первоначального взноса, многие семьи получат возможность быстро улучшить свои жилищные условия», — пояснила Мария Воропаева.

По ее словам, в случае принятия такой инициативы, сумма первоначального взноса может либо распределяться между ежемесячными платежами, либо компенсироваться за счёт соответствующего повышения процентной ставки по кредиту.

«Мы понимаем, что если убираем, к примеру, 1,5 млн рублей первоначального взноса, то мы не можем его просто отменить. Но при этом молодая семья сможет позволить себе платить увеличенный ежемесячный платёж, а не ждать три года, чтобы накопить вступительную сумму. На такое послабление должны иметь право семьи, где возраст супругов 18—35 лет», — заявила председатель Молодёжного парламента.

25 января инициативу рассмотрят на круглом столе в нижней палате Парламента при участии комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, а также представителей государственных органов и ведущих банков. Принятый документ планируется направить в правительство России, Госдуму и региональные органы власти.

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