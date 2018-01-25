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Общество

Оставить метлу в доме жениха советует 25 января народный календарь

25 января православные почитают святую Татиану Римскую – раннехристианскую мученицу, подвергшуюся пыткам за веру при императоре Александре в III веке. Второе, более древнее, название праздника — Бабий кут, сообщает calend.ru. На Руси так назывался бабий угол — место у печи, где находились предметы домашней утвари. Это место также называлось солнышком. 

В честь этого на Татьянин день «большуха» (старшая хозяйка в семье) пекла каравай, символизирующий солнце. Она же доставала его из печи и, дав хлебу остыть, делила между членами семьи. Каждому должен был достаться хотя бы кусочек. Кроме того, в этот день нужно было сходить на реку за водой и выбить пыль из половиков. В народе говорили: «Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод ведет».

С ведением хозяйства связано еще одно поверье этого дня. Считалось, что девочка, родившаяся в Татьянин день, будет хорошей хозяйкой. Поэтому на Бабий кут все девушки, мечтающие вступить в брак, делали метлу, которую старались оставить в доме желанного жениха — причем так, чтобы свекровь не нашла. Опытные матери семейств об этом обычае знали и на порог пускали далеко не каждую девицу.

Для этого дня существовали и приметы на погоду. Если на Татьяну шел снег, считали, что лето будет дождливое, а вот теплая метель предвещала засуху и неурожай. Зато если небо было ясным, а на дворе стоял морозец — крестьяне ждали хорошего урожая.

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