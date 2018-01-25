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Общество

Студенты и Татьяны принимают поздравления 25 января

День студента и Татьянин день отмечаются 25 января, пишет calend.ru.

В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница

Сначала этот праздник отмечался только в Москве. В XVIII - первой половине XIX века университетским, а потому и студенческим, праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на них присутствовали многочисленные гости, раздавались награды, произносились речи. В то же время официальным университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 января. Но его называли не Татьяниным днем, а Днем основания Московского университета.

Затем последовал Указ Николая I, в котором он распорядился праздновать не День открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так волей монарха появился студенческий праздник - День студентов. К тому же, с него начинались студенческие каникулы. Празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал - устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами. 

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