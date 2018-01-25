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Общество

День штурманов Военно-Морского Флота отмечается в России 25 января

Ежегодно 25 января отмечается День штурманов Военно-Морского Флота Российской Федерации — военнослужащих, чья деятельность напрямую связана с прокладкой курсов кораблей, судов и авиации ВМФ, исчислением перемещения и контролем за исправной работой навигационных приборов. Об этом сообщает calend.ru.

Раньше День штурмана ВМФ праздновался в дни весеннего (20-21 марта) и осеннего (22-23 сентября) равноденствий. Именно в эти дни можно точно и без инструментов определить стороны света — Солнце восходит строго на востоке, а заходит, соответственно, на западе. Но с 1997 года праздник отмечается 25 января, в день основания штурманской службы Российского флота.

Необходимость подготовки отечественных капитанов и штурманов возникла с началом строительства в России военного флота. Реализацией этой идеи стало создание в Москве Школы математических и навигацких наук в Сухаревой башне. В указе Петра I от (12) 23 января 1701 года было сказано: «Быть математических и навигацких, то есть мореходных хитростно искусств учению».  Император Петр I также издал Устав, в котором были прописаны некоторые основные правила и ограничения для штурманов: «Штурманов в кабаки не пущать, ибо они, отродье хамское, не замедля напиваются и дебош устраивают» или «Штурманов во время баталии на верхнюю палубу не пущать, ибо они своим гнусным видом, всю баталию расстраивают».

Многие известные флотоводцы начинали воинскую службу с должности штурмана корабля. Среди них и адмиралы, заложившие основу современного флота России, такие как С. Горшков, В. Михайлин, А. Михайловский. В истории великих географических открытий имена штурманов стоят в одном ряду с командирами кораблей и адмиралов.

Профессия корабельного и флагманского штурмана считается особенно трудной и ответственной, а также, как записано в Правилах организации штурманской службы на кораблях ВМФ, «работа штурмана в походе носит творческий характер».

По традиции, в этот день командование ВМФ поздравляет всех штурманов российского флота с их профессиональным праздником, а наиболее отличившиеся удостаиваются наград, поощрений и благодарностей.

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