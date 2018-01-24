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Общество

Более двух тысяч нарушений выявила псковская трудовая инспекция в прошлом году

Государственная инспекция труда в Псковской области в прошлом году выявила 2 тыс. 39 нарушений. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, 482 нарушения касались соблюдения оценки условий труда, 357 – оформления трудового договора, 249 — оплаты труда, 171 — обучения и инструктирования работников по охране труда, 135 — обеспечения средствами индивидуальной защиты, 645 — других вопросов.

Всего за прошлый год госинспекция труда провела 1 тыс. 408 проверок соблюдения трудового законодательства, 99 из них были плановыми, 1 тыс. 201 — по обращениям граждан, 204 — выездных, 89 — совместно с другими органами государственного контроля. В том числе проверены 58 индивидуальных предпринимателей, 264 .государственных и муниципальных предприятий и учреждений.  

В итоге были вынесены 1 тыс. 303 постановления об административном наказании и выдано 471 предписание об устранении нарушений. 245 протоколов о привлечении к административной ответственности направлены в суды

Кроме того, за прошлый год в судах области с участием сотрудников трудовой инспекции  рассмотрели 32 исковых заявлений. 27 раз была оказана правовая помощь гражданам при подготовке исков в судах. 55 надзорных мероприятий специалисты инспекции провели совместно с прокуратурой.

Также были выявлены 9 тыс. 143 случая задержки зарплаты работникам. 7 тыс. 999 работникам по требованию инспекторов труда была выплачена задержанная зарплата на общую сумму 153 млн 998 тысяч рублей.

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