167 телефонов были изъяты в прошлом году при попытках передать их в псковские колонии

10:34, 24 января 2018, ПАИ

За 2017 год в Псковской области при попытках передачи заключённым колоний были изъяты 167 мобильных телефонов. Об этом заявил начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь в ходе пресс-конференции 24 января, передает корреспондент Псковского агентства информации. По словам руководителя Управления, в основном телефоны пытались перебросить через забор исправительных учреждений.

Он отметил, что помимо телефонов заключенным также передавали SIM-карты и гарнитуры.

За передачу отбывающим наказание запрещенных предметов были задержаны 42 человека.