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Общество

Центр для принудительных работ планируется открыть около Великих Лук

Около Великих Лук планируется открыть новый исправительный центр для отбывания  осужденными наказания в виде принудительных работ. Об этом сообщил начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь в ходе пресс-конференции 24 января, посвящённой итогам работы ведомства за 2017 год, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Пока ещё не нашли нужного помещения. Планируем создать центр как отдельное юридическое лицо, тогда он будет способен принять порядка 200 человек. Думаю, этого будет достаточно», – отметил Юрий Лымарь.

По его словам, в настоящее время принудительные работы псковские осужденные отбывают в Карелии в соответствующем центре.

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