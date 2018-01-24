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Общество

На 4% уменьшилось количество осужденных в псковских колониях

В колониях Псковской области на 4% уменьшилось количество осужденных к лишению свободы в 2017 году по сравнению с 2016-м. В местах заключения находились 4 тыс. 234 человека. Об этом сообщил начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь, в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы в 2017 году, сегодня, 24 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Юрия Лымаря, сокращается количество осужденных к лишению свободы и увеличивается число тех, кто получил наказание несвязанное с лишением свободы. «Это политика государства», - отметил он. По мнению начальника псковского ФСИН, альтернативный вид наказания позволяет избежать негативных последствий в виде траты времени на социализацию осужденных после их выхода из колонии.

Он также сообщил, что никаких резонансных событий в псковской системе исполнения наказаний не случилось. «Не допущено побегов и особо учитываемых преступлений», - добавил Юрий Лымарь.

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