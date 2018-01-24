Юрий Лымарь: Содержать колонию для малолетних преступников в Псковской области не выгодно

10:41, 24 января 2018, ПАИ

В Псковской области оказалось не выгодно содержать колонию для малолетних преступников, и она была закрыта. Об этом сообщил начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь на пресс-конференции 24 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Напомним, что исправительное учреждение для такой категории заключённых работало в Невельском районе.

По словам Юрия Лымаря, в невельской колонии перед её закрытием оставались 5-6 преступников и 150 сотрудников. Теперь малолетние осуждённые отправляются за пределы области, ближайшие колонии для них находятся в Калининграде и Санкт-Петербурге.

В то же время начальник УСИН подчеркнул, что малолетние заключенные - одна из самых тяжелых категорий. «Работать с ними непросто», - сказал он.

Кроме того, Юрий Лымарь рассказал, что во всех действующих на территории Псковской области колониях созданы профессионально-технические училища, прошедшие в них обучение получают диплом, в котором не указано, что выдан он был в колонии.