1
22:36
Неустойчивый характер погоды ожидается в Псковской области в феврале
21:27
Михаил Ведерников возглавит рабочую группу по разработке схемы обращения с ТБО
20:24
Ряд поручений дал глава Пскова по итогам посещения округа № 5
18:31
Рост цен в 2017 году в Псковской области оказался самым низким с 1991-го
17:24
Псковские депутаты решили не вмешиваться в конфликт архангелогородцев и «Гринпис»
16:56
Елена Бибикова: Почти на 7 млн рублей увеличено финансирование Дедовичской больницы
15:25
Месхиев об отзыве прокатного удостоверения у «Смерти Сталина»: Лучше запретить, чем потом ходить на похороны
Еще новости
Общество

Юрий Лымарь: Содержать колонию для малолетних преступников в Псковской области не выгодно

В Псковской области оказалось не выгодно содержать колонию для малолетних преступников, и она была закрыта. Об этом сообщил начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь на пресс-конференции 24 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Напомним, что исправительное учреждение для такой категории заключённых работало в  Невельском районе.

По словам Юрия Лымаря, в невельской колонии перед её закрытием оставались 5-6 преступников и 150 сотрудников.  Теперь малолетние осуждённые отправляются за пределы области, ближайшие колонии для них находятся в Калининграде и Санкт-Петербурге.

В то же время начальник УСИН подчеркнул, что малолетние заключенные - одна из самых тяжелых категорий. «Работать с ними непросто», - сказал он.

Кроме того, Юрий Лымарь рассказал, что во всех действующих на территории Псковской области колониях созданы профессионально-технические  училища, прошедшие в них обучение получают диплом, в котором не указано, что выдан он был в колонии.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Неустойчивый характер погоды ожидается в Псковской области в феврале
24 января 2018
Неустойчивый характер погоды ожидается в Псковской области в феврале
Михаил Ведерников возглавит рабочую группу по разработке схемы обращения с ТБО
24 января 2018
Михаил Ведерников возглавит рабочую группу по разработке схемы обращения с ТБО 1
Ряд поручений дал глава Пскова по итогам посещения округа № 5
24 января 2018
Ряд поручений дал глава Пскова по итогам посещения округа № 5
Рост цен в 2017 году в Псковской области оказался самым низким с 1991-го
24 января 2018
Рост цен в 2017 году в Псковской области оказался самым низким с 1991-го 2
Псковские депутаты решили не вмешиваться в конфликт архангелогородцев и «Гринпис»
24 января 2018
Псковские депутаты решили не вмешиваться в конфликт архангелогородцев и «Гринпис»
Елена Бибикова: Почти на 7 млн рублей увеличено финансирование Дедовичской больницы
24 января 2018
Елена Бибикова: Почти на 7 млн рублей увеличено финансирование Дедовичской больницы 1
Месхиев об отзыве прокатного удостоверения у «Смерти Сталина»: Лучше запретить, чем потом ходить на похороны
24 января 2018
Месхиев об отзыве прокатного удостоверения у «Смерти Сталина»: Лучше запретить, чем потом ходить на похороны
Турнир с участием «Легенд хоккея» состоится 3 февраля в Пскове
24 января 2018
Турнир с участием «Легенд хоккея» состоится 3 февраля в Пскове

Идет загрузка...