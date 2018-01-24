Финал конкурса «Я и пожарная безопасность» пройдет в Пскове 26 января

15:13, 24 января 2018, ПАИ

26 января в 14:30 в Пскове в школе № 24 имени Льва Малякова (улица Печорская, 3) пройдёт финальный этап конкурса «Я и пожарная безопасность», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. В этот день в соревнованиях примут участие команды Средней общеобразовательной школы №2, Многопрофильного правового лицея №8, Средней общеобразовательной школы №11, Лицея «Развитие», Естественно-математического лицея №20.

В соответствии с Положением о конкурсе, для финала ребята готовят творческое командное выступление, тематика которого может быть различной: от правил пожарной и электробезопасности до правил водных объектах.

Творческое командное выступление может быть представлено театральными инсценировками, в том числе, кукольными; «устными журналами»; агитационными акциями с использованием различных средств информации (листовки, плакаты и другие средства пропаганды). Также возможно применение видеофильмов, сценок, куплетов, частушек и танцев. Кроме того, ребятам предстоит поучаствовать в практических соревнованиях по выполнению элементов боевого развёртывания, отметили в пресс-центре.

В настоящее время команды получают необходимую помощь в подготовке к этому этапу соревнований на базе Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области». Школьники тренируются надевать боёвку и пожарную каску, собирать рукавную линию с использованием пожарного разветвления, тушить условное возгорание.

«Конкурс «Я и пожарная безопасность» спланирован, как комплексное мероприятие. Он рассчитан на весь учебный год и состоит из трех этапов. Это позволяет многократно возвращаться к темам пожарной и электробезопасности, а также безопасности на водных объектах, формировать у детей представление о правильных действиях при возникновении опасной ситуации и психологическую готовность к ней», - отметили организаторы.