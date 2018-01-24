Более 100 младших инспекторов не хватает псковскому УФСИН

11:54, 24 января 2018, ПАИ

В УФСИН России по Псковской области имеется более 100 вакансий младших инспекторов. Об этом сообщил начальник ведомства Юрий Лымарь на пресс-конференции 24 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Юрия Лымаря, люди чаще выбирают в службу в погрануправлении или Вооруженных силах. «У нас-то зарплаты ниже, поэтому нам приходится труднее», - пояснил он.

Также начальник псковского УФСИН рассказал, что в исправительных учреждениях постоянно совершенствуются охранные системы. Так, существует система идентификация личности при проходе через КПП, в ряде учреждений стоят рентгеноскопы, чтобы не допустить проноса запрещенных предметов.