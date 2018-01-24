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Общество

Продукцию на 82 млн рублей выпустили исправительные учреждения Псковской области в 2017 году

В 2017 году исправительные учреждения Псковской области выпустили продукцию на 82 млн. рублей, сообщил  начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь в ходе пресс-конференции, которая проходит сегодня, 24 января.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Юрия Лымаря, в целом за год колонии региона заработали 12 млн. рублей. Также выросла средняя заработная плата осужденных – теперь она составляет 229 рублей.

Кроме того, руководитель Управления рассказал, что есть, как и внутрисистемные заказы, так и заграничные. «В Середке разворачиваем производство палочек, поставлено оборудования на 15 млн. рублей. Сейчас мы производим три контейнера, а потребность - 50 контейнеров в месяц», - добавил он и отметил, что ранее в Середке, по заказу Минобороны, заключенные занимались производством ящиков для боеприпасов. Сейчас отбывающие наказание также изготавливают одежду.

Юрий Лымарь рассказал о санкциях за отказ осужденного от восьмичасового рабочего дня. По его словам, это – злостное нарушение  и влечет за собой «негативные последствия» - осужденного могут перевести под строгие условия содержания на срок до девяти месяцев.

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