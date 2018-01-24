Школа волонтера Молодой Ганзы открывается в Пскове

11:14, 24 января 2018, ПАИ

7 февраля в 17:30 в Пскове на базе городского Молодежного центра откроется Школа волонтера Молодой Ганзы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На первом занятии участники познакомятся с историей Ганзейского Союза и его развитием до настоящего времени. Программа включает в себя 7 занятий и тестирования, по итогам которых будут выданы сертификаты волонтера Молодой Ганзы - 2019.

По словам организаторов, тематика занятий довольно обширна, поэтому участники смогут познакомиться с лекторами различных профессий (экскурсоводами, журналистами, переводчиками, социологами). Основные темы семинаров - история Ганзейского Союза, основы поведения и этикета с иностранными делегатами, базовые диалоги на английском и немецком языках, достопримечательности Пскова и Псковской области, организация мероприятий от А до Я и другие.

Записаться в школу можно уже сейчас. Заявки принимаются до 5 февраля. Желающие принять участие в Школе Волонтера могут прислать заявку на почту pgmc-pskov@mail.ru или принести ее по адресу Псков, улица Максима Горького, дом 15, отдел досуга (тел. 56-44-44).

Напомним, Школа волонтера Молодой Ганзы проходит с 2017 года, а сертификат волонтера действителен до Международных Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове в 2019 году.