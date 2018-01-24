Юрий Лымарь: В псковских колониях борются с «жизнью по понятиям»

11:53, 24 января 2018, ПАИ

В псковских колониях стараются всемерно бороться с «жизнью по понятиям», рассказал начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь, в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства в 2017 году, сегодня, 24 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Юрий Лымарь отметил, что лица, которые впервые попали в исправительные колонии, размещаются отдельно от тех, кто уже был в заключении. А те, кто подвержен влиянию «воровской субкультуры», сосредотачиваются в отрядах со строгими условиями и не имеют возможности оказывать негативное влияние на основную массу заключенных.

«Татуировки себе и другим наносить запрещено, иметь соответствующие приспособления также запрещено», - добавил Юрий Лымарь.