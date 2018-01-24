УФСИН: Приговоренные к ношению электронных браслетов псковичи регулярно пытаются их распилить

11:31, 24 января 2018, ПАИ

Приговоренные к домашнему аресту или к наказанию в виде ограничения свободы псковичи регулярно пытаются распилить электронные браслеты. Об этом сообщил начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь сегодня, 24 января, в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы ведомства за 2017 год, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Юрия Лымаря, при попытке повреждения электронного браслета сигнал незамедлительно поступит в учреждение УФСИН, и человек в итоге «получит реальный срок вместо браслета».

«Наше ведомство выступает с ходатайством и по ужесточению наказания, и по его смягчению в отношении к тому или иному заключенному», - рассказал Юрий Лымарь в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что тенденция идет к смягчению наказанию и администрация колоний всегда идет навстречу заключенным, которые желают выйти по УДО (условно-досрочное освобождение), если те не нарушают режим.