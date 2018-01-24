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Общество

Два спектакля представит Псковский драмтеатр в День всех влюбленных

В День всех влюбленных, 14 февраля, в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина в рамках XXV Пушкинского театрального фестиваля состоится два спектакля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, в частности, псковичи смогут увидеть на сцене постановку #ОнОнаСобачк@ - сценическая версия рассказа А. П. Чехова «Дама с собачкой», поставленная режиссером Радионом Букаевым в исполнении Краснодарского академического театра драмы имени Горького.

Исполнитель главной роли - Алексей Сухоручко. В начале 2000-х он был ведущим молодым артистом Псковского академического театра драмы имени Пушкина. Теперь он служит в краснодарской труппе, но на один вечер вернется в Псков.

Кроме того, в Псковском драмтеатре состоится моноспектакль номинанта премии «Золотая маска», актера омского академического театра Ивана Маленьких «Онегин. Избранные страницы».

«Иван Маленьких — актер удивительного, штучного таланта, не ограниченный рамками одного амплуа, одного жанра, способный на отчаянный трагизм и гомерическое шутовство, перевоплощающийся до неузнаваемости, но всегда сохраняющий уловимую «фирменную» актерскую манеру», - отметили в пресс-службе.

Билеты можно приобрести на сайте и в кассах театра.

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