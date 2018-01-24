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Общество

Два «вора в законе» отбывают наказание в Псковской области

В Псковской области в исправительных учреждениях наказание отбывают два «вора в законе». Об этом заявил начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь в ходе пресс-конференции, которая проходит сегодня, 24 января. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по словам начальника Управления, все «воры в законе» идут по «разнарядке из главка» и изолированы от остальных заключенных.

Юрий Лымарь также рассказал, что один из осуждённых «воров в законе» за взятку попросил сотрудника ФСИН доставить ему наркотические вещества. При получении наркотиков на заключенного завели два дела по статьям о даче взятки должностному лицу и о наркотиках.

Кроме того, Юрий Лымарь пояснил, что в исправительной колонии №6 свое наказание отбывают граждане из азиатских республик. Для того, чтобы не создавались «землячества» и не возникали «радикальные настроения», по его словам, концентрация таких граждан регулируется.

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