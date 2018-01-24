Псковские заключенные через сотовую связь знакомятся с девушками

11:33, 24 января 2018, ПАИ

Псковские заключенные, несмотря на запрет использования сотовой связи, иногда предпринимают удачные попытки позвонить девушкам с целью знакомства. Об этом сегодня, 24 января, сообщил начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы ведомства за 2017 год, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Со своей стороны мы это пресекаем, проводим с этим заключенным комплекс мер. Ну, а с девушкой, что мы сделаем, которая желает общаться с осужденным? Хотя бывает взаимный корыстный интерес», – рассказал Юрий Лымарь.

По его словам, есть обеспеченные заключенные, которые платят девушкам деньги, а те, в свою очередь, «приезжают на свидание и «отрабатывают» эти деньги».

В каждой колонии есть таксофон, с помощью которого заключенный может легально разговаривать со своими близкими, отметил Юрий Лымарь.