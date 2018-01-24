10 тысяч рублей лишилась великолучанка, решив купить машину в Интернете

11:49, 24 января 2018, ПАИ

В Великих Луках местная жительница перевела мошенниках 10 тысяч рублей, покупая автомобиль в Интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Великолучанка заинтересовалась объявлением о продаже иномарки. Девушка созвонилась с продавцом, который попросил перевести на счет предоплату. Она перевела 10 тысяч рублей, но продавец после этого на контакт не вышел.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту проводится проверка.