10 тысяч рублей лишилась великолучанка, решив купить машину в Интернете
В Великих Луках местная жительница перевела мошенниках 10 тысяч рублей, покупая автомобиль в Интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Великолучанка заинтересовалась объявлением о продаже иномарки. Девушка созвонилась с продавцом, который попросил перевести на счет предоплату. Она перевела 10 тысяч рублей, но продавец после этого на контакт не вышел.
Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту проводится проверка.