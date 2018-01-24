Александр Кузнецов ознакомился с продукцией автобусного завода «Волгабас»

12:00, 24 января 2018, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов побывал с рабочим визитом в городе Волжский Волгоградской области, где посетил автобусный завод «Волгабас». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, вице-губернатор ознакомился с продукцией завода — современными комфортабельными автобусами, предназначенными для городских, пригородных, школьных и междугородных перевозок.

Руководитель делегации Псковского региона высоко оценил культуру и качество автоматизированного производства автобусов различных моделей, начиная с нулевого цикла обработки металла на станках с числовым программным управлением и заканчивая конвейерной сборкой. Александр Кузнецов особенно отметил уникальный дизайн и эргономику автобусов «Волгабас», их удобство для пассажиров, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Откидная аппарель низкопольного городского автобуса, кнопки вызова водителя, расположенные внутри и снаружи, специальное место для крепления коляски в салоне создают комфортные условия не только для инвалидов-колясочников, но и для пассажиров с детскими колясками.

В ходе рабочей встречи с руководством завода стороны обсудили выработку современных условий взаимодействия производителей автобусной техники и транспортных предприятий, эксплуатирующих её в режиме повседневной работы, требующей неизменно высоких коэффициентов технической готовности и выпуска на линию транспортных средств.

Александр Кузнецов заострил внимание производственников на контракте жизненного цикла и порекомендовал максимально задействовать для гарантийного и послегарантийного обслуживания автобусов на протяжении всего срока эксплуатации производственные и технические базы региональных автотранспортных предприятий.

Особый интерес вице-губернатора вызвали применение инновационных технологий в автотранспортной отрасли и появление новых экологичных видов транспорта общего пользования — автобусов, работающих на компримированном природном газе, а также электробусов. Электробусы, сконструированные на предприятиях «Волгабас», способны без подзарядки проезжать до 200–250 километров, при этом время заряда конденсаторов составляет всего 5 часов. Подобная технология позволяет бесперебойно эксплуатировать электрический общественный транспорт нового поколения в ежедневном режиме с зарядкой батарей в ночное время на территории автотранспортного предприятия.

В настоящее время администрация области и региональные транспортники анализируют рынок автобусных производителей с целью глубокого обновления подвижного состава, включая полную замену городских автобусов, работающих на регулярных маршрутах в областном центре, новой современной техникой, удобной для пассажиров. Одновременно продолжаются переговоры с другими автобусными производителями — Группой компаний «ГАЗ» и белорусским концерном «МАЗ». Начало реализации программы обновления намечено на 2018 год.