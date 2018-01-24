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Общество

Чемпионат «Молодые профессионалы» пройдет в Псковской области с 19 по 22 февраля

Второй региональный чемпионат «Молодые профессионалы» пройдет в Псковской области с 19 по 22 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В этом году количество компетенций увеличено до пяти. Ребята поборются за звание лучших по направлениям «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Социальный и медицинский уход», «Предпринимательство» и «Спасательные работы». В двух последних компетенциях примут участие не только студенты профессиональных учебных учреждений области, но и школьники.

На сегодняшний день на участие в региональном чемпионате поданы около ста заявок.

Соревнования пройдут на базе колледжей и техникумов Пскова и Великих Лук. Победители отправятся на отборочный этап, а затем — на Всероссийские соревнования в Южно-Сахалинск.

Кроме того, в рамках регионального чемпионата на базе профессиональных учреждений образования региона пройдут мастер-классы, семинары, квесты и экскурсии для школьников. Окунуться в мир профессиональных специальностей смогут около 2 тысяч ребят, отметили в пресс-службе.

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