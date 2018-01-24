В России могут ввести льготы для молодых туристов

14:09, 24 января 2018, ПАИ

В России могут выделить субсидии на оплату проживания в отелях и предоставлять скидки на транспорт для путешествующей по стране молодежи, сообщает газета «Известия». С инициативой по развитию молодежного туризма выступила член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова.

По ее словам, внесение указанных изменений станет шагом к принятию государственной программы по развитию молодежного туризма в России, и было бы правильным определить перечень приоритетных туристических направлений для молодежи, которые будут поддержаны.

По мнению Натальи Кувшиновой, также можно разработать маршруты для исторического, спортивного и познавательного туризма.

Законопроект планируется разработать в течение весенней сессии. Инициативу в настоящее время поддержали в Ростуризме и Минкульте.