В полтора раза выросло количество желающих подключиться к сетям «Псковэнерго», не выходя из дома

12:32, 24 января 2018, ПАИ

В 2017 году в Псковской области свыше 700 заявителей воспользовались услугой технологического присоединения к сетям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» через дистанционные сервисы энергокомпании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Таким образом, как подсчитали в Управлении технологического присоединения и перспективного развития предприятия, за год количество желающих подать заявки на подключение к электрическим сетям, не выходя из дома, выросло в 1,5 раза.

Сегодня в энергокомпании функционируют два вида удаленных сервиса - интернет-приемная сайта МРСК Северо-Запада и телефон «горячей линии» 8-800-333-02-52.

Через интернет-приемную или позвонив по телефону «горячей линии» (при наличии у заявителя возможности направить необходимые приложения к заявке в электронном виде по e-mail: 8-800@pskovenergo.ru), можно подать заявку на подключение к сетям до 150 кВт, оставить обращение или отзыв, получить информацию о полном спектре дополнительных услуг филиала, в числе которых техобслуживание и ремонт сетей потребителя, проведение испытаний и диагностика, установка и замена приборов учета электроэнергии и т.д..

Любое, направленное с использованием интерактивных сервисов сайта обращение, будет рассмотрено сотрудниками энергокомпании. Оформление документов доступно как для физических, так и для юридических лиц и не требует личного посещения офиса предприятия. Проследить за прохождением заявки на технологическое присоединение всех этапов выполнения мероприятий по заключенному договору заявитель может также дистанционно, в режиме онлайн, с помощью сервиса «Личный кабинет».

Кроме того, на сайте размещена интерактивная карта с информацией о зонах обслуживания и загрузке подстанций 35-110 кВ с географической привязкой к местности. Она дает возможность потенциальным заявителям заранее ознакомиться с ресурсными возможностями по выдаче электрической мощности в конкретном районе для планирования строительства и подключения объектов.

Напомним, что все клиенты «Псковэнерго» могут также прийти непосредственно в Центры обслуживания потребителей, расположенные в Пскове, Великих Луках, Бежаницах и Опочке, а в других районах области – в ближайший РЭС. В 2017 году в среднем очно сюда ежедневно обращались 58 клиентов. Все Центры обслуживания потребителей оснащены современной техникой, обеспечены необходимыми информационно-справочными материалами и имеют по несколько окон приема.